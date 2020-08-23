«Тот случай, когда все совпало»: Водянова в лимонных брюках-палаццо сделала правильный макияж и укладку

Стилист Руслан Громов не смог найти явных недочетов или модных ошибок в трендовом аутфите 38-летней Натальи Водяновой. Модель с русскими корнями впечатлила эксперта выбором экстравагантного и весьма утонченного наряда. Так, возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно облачилась в лимонный костюм, состоящий из жакета с «мужского плеча» и брюк-палаццо.

В этом образе, как говорит стилист, наряд органично перекликался с прической и макияжем. Водянова сделала акцент на губах, подкрасив их алой помадой, и выделила брови. Локоны знаменитость уложила в незатейливую прическу в голливудском стиле, добавив себе шарма и очарования. Все эти детали вкупе с аксессуарами — крупными золотыми серьгами, по словам стилиста, сбалансировали лук, придав модели элегантности.

«Наталья в этом образе невероятно стильная. Несмотря на то, что бренд «FENDI» весьма экстравагантный, Водяновой лук очень идет. Это тот случай, когда все совпало: укладка, макияж и одежда. Костюмы подобного плана сейчас в моде, широкие брюки с высокой талией и свободный пиджак оверсайз. Хотя такие брюки можно носить и в сочетании с более женственным приталенным жакетом. Модницам на заметку», — отметил Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.