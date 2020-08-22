Розовый – тренд сезона: 10 модных вещей в этом оттенке представили Асмус, Топурия и Бузова

Бьютимэйкер-стилист Марина Корабель рассказала Teleprogramma.pro об актуальных оттенках и эффектных сочетаниях на примере звезд.

Розовый цвет больше не является цветом инфантильности, сегодня он символизирует роскошь, радость жизни, нежность и в то же время импульсивность. По словам бьютимэйкер-стилиста Марины Корабель, розовый сегодня популярен как никогда, и встретить его можно практически во всех коллекциях модных домов.

Особенно актуальны яркие кричащие оттенки фуксии и неоново-розового. Вместе с тем, популярна и пастельная гамма розового. И если первые тона могут позволить себе далеко не все, то вторые (спокойные) доступны многим.

«Розовый цвет сочетается практически со всеми тонами: голубым, бирюзовым, желтым, оранжевым, зеленым и даже хаки. Здесь большую роль имеют оттенки. Ведь недаром говорят, что у каждой травинки свой оттенок зеленого. Если вы используете один яркий оттенок, то другие должны быть спокойными. Хорошо сочетаются пастельные с пастельными, например, цвет пыльной розы и с желтым приглушенным. Также розовый прекрасно сочетается с ахроматическими цветами – белым и серым, здесь вы точно не промахнетесь», — рассказала Teleprogramma.pro Марина Корабель.

Российские звезды уже оценили всю прелесть модного розового цвета, оцените этот оттенок и вы.

Кристина Асмус как и многие блондинки давно любит розовый цвет. А в этом сезоне стала использовать его особенно активно.

«У Кристины тот самый популярный цвет пыльной розы, в котором базовый костюм выглядит очень современно. А сочетание с белым всегда выигрышно», — прокомментировала Марина Корабель образ актрисы.

Кети Топурия выбрала для своего отпускного стиля маскулинную рубашку цвета фуксии и не прогадала.

«Рубашка словно с мужского плеча подчеркивает индивидуальность и женственность Кети. И прекрасно контрастирует с загорелой кожей», — заметила наш эксперт.

Лера Кудрявцева обратила внимание на один из самых популярных оттенков розового – неоновый.

«В сочетании со светлой кожаной юбкой и белым цветом волос он выглядит эффектно, прекрасно оттеняя загар. Делает образ очень ярким, но в то же время сдержанным за счет максимально закрытых частей тела. Здесь применено правило одной яркой вещи, Лере удалось избежать перебора», — считает стилист.

Юлия Михалкова блеснула на улицах Москвы в костюме с дерзкой мини-юбкой, да еще и в оттенке, который по глазам бьет. Интересно, какого мнения об этом образе будет наш эксперт?

«Этот цвет яркой фуксии считается самым трендовым. И опять мы видим сочетание с базовыми ахроматическими оттенками – белым и бежевым. Мне также нравится простая и стильная прическа, поскольку цвет фуксии сам по себе кричащий, да еще и мини-юбка — слишком сложная прическа была бы уже перебором. А так все очень гармонично», — сказала Марина Корабель.

Виктория Лопырева предпочла total look, когда все вещи в образе подбираются в одной цветовой гамме. В актуальном розовом этот образ смотрится модно и, к тому же, визуально вытягивает силуэт.

«Женственно, элегантно, сексуально и стильно. Все прекрасно!» — восхитилась вечерним луком модели Марина.

Виктория Боня приобрела розовое силуэтное мини-платьице — практически футболку, которая выглядит сексуально, но не вульгарно. В чем секрет?

«Облегающее платье не смотрится пошло за счет надписей, формы и ткани. Оно выглядит спортивным и, тем самым, уравновешивает цвет, силуэт и длину», — сказала фэшн-специалист.

Екатерина Коренева, жена Александра Панайотова, составила модный лук из двух розовых вещей – припыленного жакета оверсайз и вечернего платья более насыщенного тона.

«Игра на фактурах тканей: жакет матовый, а платье атласное. Выглядит красиво и гармонично», — прокомментировала образ девушки Марина Корабель.

Ольга Бузова давно стала фэшн-иконой подростков и молодежи. А ее смелые образы нередко заслуживают похвалы стилистов.

«За счет рисунка на футболке у Ольги получился образ этакой инфантильной девочки-малышки. А розовые джинсы поддержали эту идею. Но почему бы и нет? Она молодая, стройная и красивая девушка, может себе позволить. На ней он смотрится гармонично», — уверена стилист.

Илана Юрьева не отказала себе в трендовой пижаме, да еще и актуального оттенка.

«Атласная пижама приглушенного розового в сочетании с естественным макияжем в розовой гамме и шикарными волнистыми волосами выглядит очень женственно и роскошно», — похвалила звезду «Уральских пельменей» наша собеседница.

Глюкоза на отдыхе любит носить спортивные вещи, в этом сезоне она отдала предпочтение трендовому цвету.

«Спортивный костюм расслабленного кроя в розовом цвете отлично сочетается с цветом волос, укладкой и макияжем Глюкозы. Она выглядит в нем спокойной, женственной и гармоничной», — прокомментировала Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.