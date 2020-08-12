«Косички сейчас очень популярны»: Семенович сменила имидж, сделав контур лица изящнее

Анна Семенович обнародовала в личном блоге фотографии с пикника. На снимках пенвица предстала с новой прической:: звезда уложила волосы в косы, оставив нижнюю часть локонов распущенными.

«Анечка, как девочка стала!», «Наша бомбочка, все к лицу», «Ну очень мила и неподражаема», «Какие коски симпатичные», — отреагировали на смену имиджа ее поклонники в Сети.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать образ артистки профессионального бьютимейкер-стилиста Марину Корабель, которая заметила, что с такой укладкой Семенович стала выглядеть свежее и дала совет, что можно было бы подкорректировать.

«Мне очень нравится цвет волос, правильно расставлены цветовые нюансы: снизу пряди темнее, что дает тень по нижней части лица и делает контур изящнее, а сверху преобладают более светлые пряди.

Что касаемо прически, волосы на теменной и височных частях заплетены от лица, открывая его. Косички, кстати, сейчас очень популярны как тугие, так и объемные. В целом все прекрасно. Единственно хочется оставшиеся распущенные волосы сделать чуть объемными, например, их можно расчесать крупной щеткой и слегка зафиксировать лаком. Тогда прическа будет выглядеть более легкой и воздушной, что хорошо по форме лица Анны», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.