«Очень молодо»: стилист пришла в восторг от дерзкого образа Андреевой в шортах поверх легинсов

58-летняя Екатерина Андреева недавно обнародовала редкое фото с мужем Душаном Перовичем. В кадре звезда предстала в необычном образе, напоминающем военный стиль. Она примерила футболку и кепку с камуфляжным принтом, шорты и легинсы цвета хаки и массивные ботинки.

«Прекрасный лук! Прикольно составлен, стилистически выверен. Может быть, это не самый трендовый образ сезона, но он классный. Екатерина выглядит в нем очень молодо, у нее прекрасная фигура, стройные ноги. Комплект правильно скомбинирован: объемный верх, узкие легинсы, при этом прикрыты проблемные зоны бедер. Хорошее соединение по оттенкам: есть игра между цветом хаки и зеленым. Плюс ко всему ее наряд сочетается с одеждой мужа. Хвалю!

Я за то, чтобы образы были как можно более динамичными, и взрослые девушки не боялись примерять на себя такие экстремальные драйвовые вещи», — прокомментировала для Teleprogramma.pro стиль телеведущей Лина Дембикова, селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ.