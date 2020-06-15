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Звездный гость

«Очень молодо»: стилист пришла в восторг от дерзкого образа Андреевой в шортах поверх легинсов

Телеведущая запечатлелась с супругом на яхте. Лина Дембикова оценила образ телеведущей.

«Очень молодо»: стилист пришла в восторг от дерзкого образа Андреевой в шортах поверх легинсов
Екатерина Андреева. Фото Global look press.

58-летняя Екатерина Андреева недавно обнародовала редкое фото с мужем Душаном Перовичем. В кадре звезда предстала в необычном образе, напоминающем военный стиль. Она примерила футболку и кепку с камуфляжным принтом, шорты и легинсы цвета хаки и массивные ботинки.

«Прекрасный лук! Прикольно составлен, стилистически выверен. Может быть, это не самый трендовый образ сезона, но он классный. Екатерина выглядит в нем очень молодо, у нее прекрасная фигура, стройные ноги. Комплект правильно скомбинирован: объемный верх, узкие легинсы, при этом прикрыты проблемные зоны бедер. Хорошее соединение по оттенкам: есть игра между цветом хаки и зеленым. Плюс ко всему ее наряд сочетается с одеждой мужа. Хвалю!

Я за то, чтобы образы были как можно более динамичными, и взрослые девушки не боялись примерять на себя такие экстремальные драйвовые вещи», — прокомментировала для Teleprogramma.pro стиль телеведущей Лина Дембикова, селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ.

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