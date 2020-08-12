«И ей 58 лет?! Чушь, не верим»: Эмма Малинина в микро купальнике блеснула фигурой без растяжек и целлюлита

Эмма Малинина вместе с семьей отдыхает в Италии. Возлюбленная эстрадного исполнителя наслаждается августовскими каникулами в Форте-деи-Марми. На личной страничке в Instagram избранница Александра Малинина поделилась отчетными кадрами, представ перед объективом фотокамеры на пляже. Жена музыканта в микро купальнике блеснула стройными ножками без целлюлита и растяжек. Ко всему прочему, возлюбленной Александра Николаевича удалось свести с ума верных почитателей, продемонстрировав изящные бедра и тонкую талию. Фанаты Малинина сошлись во мнении, что его спутница выглядит словно юная девочка, и вполне могла бы сойти за ровесницу их дочери Устиньи.

Поклонники сравнили Эмму с морской русалкой. Возлюбленная певца выглядит просто сногсшибательно. Подписчики знаменитости не могут поверить, что ей больше пятидесяти лет. И у нее есть трое детей. Ко всему прочему, Малинина успела обзавестись и двумя внуками.