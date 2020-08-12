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«И ей 58 лет?! Чушь, не верим»: Эмма Малинина в микро купальнике блеснула фигурой без растяжек и целлюлита

Поклонники певца не нашли изъяна в пляжных фото его красавицы жены.

«И ей 58 лет?! Чушь, не верим»: Эмма Малинина в микро купальнике блеснула фигурой без растяжек и целлюлита
Александр и Эмма Малинины (Фото: Globallookpress.com)

Эмма Малинина вместе с семьей отдыхает в Италии. Возлюбленная эстрадного исполнителя наслаждается августовскими каникулами в Форте-деи-Марми. На личной страничке в Instagram избранница Александра Малинина поделилась отчетными кадрами, представ перед объективом фотокамеры на пляже. Жена музыканта в микро купальнике блеснула стройными ножками без целлюлита и растяжек. Ко всему прочему, возлюбленной Александра Николаевича удалось свести с ума верных почитателей, продемонстрировав изящные бедра и тонкую талию. Фанаты Малинина сошлись во мнении, что его спутница выглядит словно юная девочка, и вполне могла бы сойти за ровесницу их дочери Устиньи.

Супруга певца Александра Малинина - Эмма
Возлюбленную певца сравнили с морской русалкой (Фото: Instagram.com/doktoremmamali)

Поклонники сравнили Эмму с морской русалкой. Возлюбленная певца выглядит просто сногсшибательно. Подписчики знаменитости не могут поверить, что ей больше пятидесяти лет. И у нее есть трое детей. Ко всему прочему, Малинина успела обзавестись и двумя внуками.

Супруга певца Александра Малинина - Эмма
Эмма Малинина восхитила поклонников изящной фигурой без изъяна (Фото: Instagram.com/doktoremmamali)

«Как всегда неотразимая и грациозная! Наша самая любимая», «Само совершенство», «И ей 58 лет?! Чушь, не верим», «Эмма, браво!!», «Ни растяжек, ни целлюлита, кожа подтянутая, ни какой дряблости не видим!!», «Вот что любовь делает!! Когда за женщиной ухаживают, она и выглядит молодо», «А где растяжки?! Так просто не бывает! Эмма словно девочка», — отметили поклонники.

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