Маликова эффектно подчеркнула талию кожаным кушаком, примерив джинсы и блузку с рукавами-буфами

Стефания знает о своих достоинствах и всегда демонстрирует их.

Дочь Дмитрия Маликова 20-летняя Стефания слывет красавицей и умницей. Она учится в университете, строит карьеру модели, ведущей на телеканале «Ю» и занимается бизнесом. А ее личный блог всегда полон фотографий в эффектных образах. Трудно поверить, что такая самодостаточная личность когда-то страдала комплексами по поводу своей внешности. Однако это так.

Недавно девушка призналась, что считала свои щеки слишком большими, поэтому всегда закрывала их волосами. Нередко Стеша пользовалась и фотошопом. В какой-то момент она все-таки поняла, что жить с этим невозможно и занялась саморазвитием, ежедневно внушая самой себе, что это не недостаток, а изюминка. К счастью, опыт прошел успешно и сегодня Стефания гордится тем, что обладает уникальным лицом, не похожим ни на какие другие.

Кроме того, юная звезда прекрасно осознает и другие свои достоинства, в их числе – тонкая талия и стройные ноги. В своих образах она частенько делает акцент именно на них. На своих последних фото в Instagram дочь народного артиста предстала в черной и белой блузке, сочетав их с джинсами, и повязав на талию кожаный кушак. Эффект явно был достигнут – осиная талия стала сразу заметнее.

Девушка рассказала, что долго не могла выбрать, какая блузка ей больше нравится – черная или белая, в итоге остановила свой выбор на первом аутфите.