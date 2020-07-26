«У меня слишком большие щеки»: Стеша Маликова призналась, что часто использовала фотошоп, чтобы улучшить свою внешность

Однако в настоящий момент девушка полюбила себя такой, какая есть.

Трудно представить, что очаровательная дочь Дмитрия Маликова Стефания может страдать какими-либо комплексами по поводу внешности. Но оказалось, что долгое время девушка не могла принять себя. Тем более, что в подростковом возрасте ей пришлось столкнуться с недоброжелателями, которые всеми силами старались ей внушить, что она выглядит как-то не так, как все.

«В детстве я часто слышала, что у меня слишком большие щеки. Эти ласковые слова в адрес моей внешности, конечно, формировали меня как неуверенного в себе человека. Если посмотреть мои фотографии, можно заметить, что я всегда завешивалась волосами, словно шторами, так, что видно было только нос, чтобы скрыть свое лицо. Я никогда не носила хвост, он казался для меня ночным кошмаром. Лет в 13 я фотошопила свое лицо в фейстюне так, что мама не горюй», — призналась девушка в личном блоге.

Однако, став взрослой, Стефания поняла, что так долго продолжаться не может и перебороть эту внутреннюю неуверенность может в себе только она сама. Стеша сама стала давать себе установки, стараясь по-новому смотреть на себя в зеркало. И в какой-то момент поняла, что широкие скулы – не недостаток, а особенность, ее изюминка.

«Чтобы поднять свою самооценку требуется много времени и это нелегкий путь, но обязательно нужно кайфовать от себя, от своей работы, учебы, внешности, круга общения. Подходить к зеркалу и говорить: «Я красивая и у меня все получится!»» — сказала дочь народного артиста.

Сейчас девушка точно знает – для того, чтобы нравится, не нужно быть идеальной, нужно любить себя такой, какая есть.