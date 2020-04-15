«Уже такая большая»: Юлия Савичева впервые за долгое время показала подросшую дочку

Юлия Савичева многим знакома еще с «Фабрики звезд». Уже шесть лет певица состоит в браке с композитором Александром Аршиновым. Долгое время они пытались завести ребенка. Летом 2017 года в одной из клиник в Португалии на свет появился ее первенец — дочка Анна. Девушка даже сделала паузу в карьере, чтобы насладиться материнством. Она вернулась в Россию лишь спустя несколько месяцев.

Так как Юлия во время первой беременности потеряла ребенка, свою дочь она оберегает от общественности. Если фото с мужем певица публикует несколько раз в год, то увидеть ее с малышкой — вообще большая редкость. Последние недели артистка проводит в самоизоляции. Она наслаждается временем, которое может посвятить семье. Савичева решила порадовать фанатов. Она опубликовала семейное фото.

В кадре певица позирует с мужем в детском домике. На руках она держит подросшую наследницу в полосатой тунике и лосинах. Видно, что у девочки отрастили волосы. Лицо малышки родители предпочли скрыть.

«Самоизоляция в самоизоляции. Нашли самое безопасное место в доме — домик Ани — самое время для рассказов и сказок, которые мы с мужем филигранно исполняем в лицах. Мы уже перебрали все игрушки, знаем по именам и биографии всех героев „Щенячьего патруля“, расчесали и переодели всех Барби, разрисовали не только альбомы, раскраски, но и стены, полы, а муж наизусть цитирует все детские стихи Михалкова (говорит, что помнит их еще с детства). Аня, подражая нам, берет книжку, открывает и начинает наизусть рассказывать стихотворение, делая вид, что читает! Появилось время даже научить ее простым движениям „Макарены“, потому что надеть платье (без него никак!), танцевать с поклонами — любимейшее занятие», — поделилась артистка.

Многие поклонники восхитились семейным фото. Они восхитились молодыми родителями. Некоторые поразились тому, как быстро выросла Аня, которой уже скоро исполнится три года. «Юлька, она на тебя похожа», «Боже какие вы красивые. Будьте счастливы и здоровы», «Юля, какой вы чудесный человечек!», «Уже такая большая», — прокомментировали пост подписчики.