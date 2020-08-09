«Все как-то нелепо!»: 71-летняя Пугачева в фатиновом платье с корсетом «исказила» пропорции фигуры

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова уточнила, что концертный наряд певицы показал ее фигуру не в лучшем свете. И все из-за неподходящего ее типажу фасона и фактуры.

На одной из фан-страничек Примадонны отечественной эстрады появились ее архивные снимки, которые были сделаны на музыкальном фестивале в Баку. Примечательно, что эти же кадры публиковались и в различных фотобанках. На сцену Алла Пугачева вышла в пышном фатиновом платье, отдав предпочтение монохромному стилю. Комментируя аутфит певцы, эксперт сайта Teleprogramma.pro Ольга Линцова уточнила, что супруга шоумена Максима Галкина не смогла избежать модной ошибки. Во-первых, артистка прогадала с выбором фасона и фактуры наряда. Во-вторых, выбрала не тот стилистический вектор, предприняв попытку «омолодить» свой образ. Имидж-стилист подметила, что такое платье не подходит 71-летней певице ни по возрасту, ни по статусу.

Линцова уточнила, что Примадонна хотела поддержать тренд на романтику. Но сделать этого ей не удалось. Так как данная стилиста абсолютно не подходит ее характеру, темпераменту и типажу в целом. Эксперт в сфере стиля раскритиковала Аллу Борисовну и за то, что она выбрала платье с корсетом, который в буквальном смысле «исказил» ее фигуру, сделав ее непропорциональной.

«Ни фасон, ни фактура платья певице совершенно не подходят. Понимаю, что Алле Борисовне хотелось добавить образу нотки романтики. Но это абсолютно не ее тематический вектор. Еще одна явная ошибка — корсет. Этот элемент сделал постройневшую фигуру нашей героини непропорциональной. Талия кажется заниженной, а линия декольте смотрится не эстетично и не красиво. Такое платье, которое бы больше подошло молоденькой девушке, никак не подходит певице: ни по ее статусу, ни по возрасту. Все как-то нелепо! Свою фигуру жена шоумена показала не в лучшем свете», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.