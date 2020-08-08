«Идеально!»: Климова в струящемся платье макси и бежевых лодочках впечатлила стилиста

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова относится к категории тех женщин, которые с годами становятся только краше. В свои 42 года актриса рядом со своей старшей дочкой Лизой Хорошиловой, которой в этом году исполнилось 18 лет, больше походит на ее сестру, чем на мать.

Каждое фото звезды, которым она делится в своем Instagram, неизменно вызывает бурю восторгов и комплиментов у подписчиков, которых у Климовой уже более миллиона.

В новой публикации Екатерина Климова разместила подборку свежих фотографий, на которых позирует на диване. Для съемок звезда облачилась в платье длины макси светлого оттенка. Мы обратились к имиджмейкеру Анастасии Пахолковой за экспертным мнением, чтобы выяснить, насколько точно актриса подобрала свой аутфит.

«Интересный цвет платья на Екатерине — словно оттенок разбеленной горчицы — идеально гармонирует с колористическими характеристиками внешности актрисы. Теплый подтон платья подружился с рыжинкой в волосах, а также сделал ее выразительные глаза еще ярче. Струящаяся ткань с легкой помятостью создает атмосферу расслабленности и умиротворенности, что сразу же располагает к положительным эмоциям от увиденного образа. Стоит отметить выбор аксессуаров. Они минималистичны и выполнены из желтого металла, что выступает катализатором теплоты восприятия. На руке Екатерины красуются довольно сдержанные классические часы, а в ушах — серьги-кольца. Эти неброские детали завершили образ на все сто процентов. Идеально!» — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.