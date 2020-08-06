«Такая, как есть, живая и самая красивая!»: подписчики обсуждают Климову в халате и без макияжа

42-летняя актриса Екатерина Климова активно ведет свой микроблог в Instagram. Там звезда делится личными фото и видео, а также рассказывает и показывает четверых своих наследников: четырехлетнюю Изабеллу от брака с Геллой Месхи, 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея, отцом которых является актер Игорь Петренко, и 18-летнюю Елизавету, появившуюся в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым.

На этот раз актриса поделилась серией снимков, где предстала перед подписчиками в домашнем образе: в халате и тапочках, а также без макияжа. Звезда сообщила, что находится в косметологическом центре, где поддерживает свою молодость и красоту.

Поклонники, привыкшие видеть звезду в эффектных нарядах и с макияжем, пришли в восторг от естественности Климовой:

«Такая, как есть, живая и самая красивая!», «Катерина! Я вами восхищаюсь!», «Вы всегда очень Шикарно выглядите», «Всегда прекрасна!», «Вы восхитительны», «Какая красивая!» — пишут поклонники.

А недавно звезда устроила дома семейный ужин, к которому собрала всех родных и близких. Для семейных посиделок Климова выбрала платье-рубашку в пол бежевого цвета.