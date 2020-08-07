Из ребенка в девочку-подростка: 14-летняя Маша Табакова в «рваных» джинсах побывала на экскурсии в Питере

Дочка ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова позировала на крыше высотного дома. Разумеется, с разрешения именитой мамы.

54-летняя Марина Зудина на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком с младшей наследницей. Как выяснилось, дочка ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова впервые побывала в Санкт-Петербурге. В Северную столицу 14-летняя Маша отправилась вместе с друзьями. И как говорит ее именитая мама, она в первый раз позировала так высоко на крыше. И это, по словам супруги Олега Павловича, отнюдь не фотомонтаж.

«Сначала я испытала шок, потом восторг», — заверила актриса, дав понять, что перестала тревожиться и волноваться за Машу, когда поняла, что никакой угрозы в тот момент не было.

Ко всему прочему, Зудина уточнила, что это всего лишь удачный ракурс, благодаря которому и создается такое впечатление. Артистка не стала запрещать наследнице, когда та решила побывать на экскурсии по крышам. Перед объективом фотокамеры дочка ныне покойного Олега Табакова предстала в модных «рваных» джинсах-скинни по фигуре и принтованной футболке. Акцентом в этом летнем аутфите наследницы Марины Зудиной стали ярко-малиновые кроссовки. Актриса дала понять, что из ребенка их с Олегом Павловичем дочка превратилась в девочку-подростка.

Примечательно, что сын Табакова — 25-летний Павел в одном из своих интервью признался: он бы не хотел, чтобы его младшая сестренка выбирала для себя актерскую стезю. Он искренне надеется, что Мария отдаст предпочтение более стабильной профессии.