Шпильки и цветочный принт: Водянова в платье-балахоне с плиссированной юбкой появилась на публике

Наталья Водянова к своим 38 годам сумела стать многодетной мамой. От бывшему мужа, британского аристократа Джастина Портмана, она родила троих старших наследников: Лукаса, Неву и Виктора. Первенец манекенщицы пошел по стопам своей звездной мамы. Так, 18-летний сын модели уже дебютировал на подиуме. В рекламных компаниях участвует и четырнадцатилетняя сестренка Лукаса. Единственная дочь Натальи снимается в коммерческих фотосессиях вместе со своей родительницей. Они представляли один из известных брендов женской одежды, выпускающий наряды и для девочек-подростков. Из старших отпрысков модели только одиннадцатилетний Виктор не проявляет никакого интереса к этому бизнесу.

Кроме того, у Водяновой есть младшие сыновья: шестилетний Максим и четырехлетний Роман. Их отцом стал французский бизнесмен Антуан Арно. Предприниматель успел сделать Наталье предложение руки и сердца. Но пока модель пребывает в статусе невесты. Свадьбу и пышное торжество влюбленные решили отложить из-за пандемии.

Помимо того, что Наталья активно занимается своей карьерой и благотворительностью, она также тщательно следит за личным гардеробом и имиджем. Среди нарядов модели сложно найти вещи, которые бы она приобрела случайно. В личном микроблоге Водянова делилась кадрами с прогулки. Так, перед публикой возлюбленная Антуана Арно предстала в платье-балахоне с плиссированной юбкой. Модель сделал акцент на щиколотке и икрах, отдав предпочтение цветочным туфлям-лодочкам на шпильке.