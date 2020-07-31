«На пике моды»: Утяшева в актуальных шортах с высокой посадкой подчеркнула длину ног

35-летняя Ляйсан Утяшева вместе с резидентом Comedy Club Павлом Волей воспитывает двоих детей. Первенцу пары — сыну Роберту в мае исполнилось семь лет. У супругов также есть пятилетняя дочка София. В одном из своих интервью избранник гимнастки признался, что он до сих пор не может понять, почему Ляйсан выбрала именно его. Сама Утяшева не раз говорила о том, что видела в Паше в первую очередь близкого друга. Он всегда был рядом в трудную минуту, готовый поддержать, утешить и выслушать. Со временем их обоюдная симпатия переросла в более серьезное чувство. Ляйсан благодарна мужу за то, что он помог ей справиться с депрессией, когда умерла ее мама — Зульфия. Потеряв самого близкого человека, гимнастка поняла, как много для нее значит Паша.

Воля не скрывает, что гордится своей второй половинкой и считает Ляйсан самой красивой женщиной в мире. Будучи мамой двоих детей, спортсменка старается следить за своей фигурой. На одной из фан-страничек телеведущей появилось ее летнее фото, которое сама Утяшева ранее публиковала в личном профиле. Гимнастка не прогадала с выбором стильного аутфита, отдав предпочтение шортам с высокой посадкой. Таким образом, возлюбленная шоумена не только сделала акцент на талии, но и подчеркнула длину ног. Об актуальности такого фасона в интервью сайту Teleprogramma.pro говорила и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Шорты с высокой посадкой окажутся в весенне/летнем сезоне 2020 года на пике моды», — утверждала эксперт в сфере стиля.

Стоит отметить, что к своему луку Утяшева подобрала имиджевые очки в модной пластиковой оправе.