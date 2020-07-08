В стиле спорт-шик: Утяшева подчеркнула стройные ноги велосипедками и лодочками цвета фуксия

35-летняя Ляйсан Утяшева восхитила стройными ногами в велосипедках. Эффектная супруга Павла Воли обожает наряжаться: относительно недавно телеведущая показывала журналистам свою гардеробную. Одежда занимает у Ляйсан несколько шкафов и с десяток полок. В свое время спортсменка пробовала себя даже в качестве дизайнера – совместно с российским брендом Ляйсан выпустила серию кашемировых свитеров, пальто oversize, платьев и костюмов. Сама Утяшева шутит, что, на самом деле, ей нередко бывает нечего надеть.

На этот раз бывшая гимнастка решила выгулять свои новые, яркие лодочки цвета фуксия. Их она решила сочетать с черными велосипедками, которые не только актуальны уже второй сезон подряд, но и подчеркивают, а также визуально удлиняют стройные ноги. В качестве пары к велосипедкам Утяшева предпочла черный кроп-топ с узкими бретелями и радужную рубашку от Dior.

«Нереальный кайф, когда ты знаешь себя, понимаешь себя. За время карантина у нас было время и на хулиганство, и на тотальную лень, принятие, но как бы мы себя не уговаривали начать с понедельника, тело любит, когда им занимаются здесь и сейчас», — порассуждала Утяшева о самоощущении.

Комментаторы поспешили сделать комплименты эффектной Ляйсан. «Ох уж эти ножки!», «О май гад, вы просто красавица», «Ляся, как называет ее муж, очень красивая женщина, и в нашей стране нас таких много», «Восхищаюсь! Всегда неотразима и позитивна», «Розовые туфельки, ножки… Ножки стройные!», «Красивая женщина такая во всем», — сошлись во мнениях они.