«Невероятно удобно!»: Глюкоза вслед за Кудрявцевой облачилась в трикотажный костюм

Певица в отличие от телеведущей предпочла неяркий цвет в наряде.

Этим летом у многих звезд в гардеробе появился трикотажный костюм. А у кого-то – сразу несколько. В ярких и стильных комплектах оверсайз, например, уже были замечены Нюша, Мария Шарапова и Лера Кудрявцева.

Кудрявцева не смогла остановиться на одном костюме. Она похвасталась лавандовым и ярко-красным аутфитами. Вслед за телеведущей выбор в пользу комфортного трикотажа сделала и певица Глюкоза. Звезда продемонстрировала наряд нежнейшего розового цвета.

«Невероятно удобно!» — призналась подписчикам звезда.

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова ранее отмечала, что не стоит рассматривать трикотажный костюм как трендовое явление. Эта деталь в гардеробе прочно займет место базовой, поскольку именно сегодня на первый план в приобретении вещей выходят комфорт и практичность.