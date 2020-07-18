Для стильной прогулки: Нюша, Лера Кудрявцева и Мария Шарапова выбрали трикотажные костюмы оверсайз

Имидж-стилист Анастасия Пахолкова отметила, что комплекты с худи и джоггерами давно стали базой в гардеробе модниц.

Трикотажные костюмы оверсайз прочно обосновались в гардеробах сразу нескольких модниц. По замечанию имиджмейкера Анастасии Пахолковой, они, на самом деле, являются, скорее, не трендовым явлением, а элементом базового гардероба, существующим всегда. Но именно сейчас подобные комплекты выбились в лидеры по носибельности.

«На мой взгляд, такая тенденция объясняется любовью к комфорту и практичности, которые в последнее время ставятся если не на первое место при выборе одежды, то явно не в последнем ряду списка человеческих потребностей» — отметила фэшн-эксперт.

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала тотал-спорт в костюме из плотного трикотажа. Знаменитость выбрала дуэт худи и джоггеры ярко-алого оттенка и дополнила его необычными кроссовками, которые не уступают первому в притягивании взглядов.

«Базовый комплект объемного кроя без каких-либо дополнительных элементов отлично вписался в загородный антураж» — прокомментировала Анастасия Пахолкова.

Еще одной модницей, замеченной на прогулке в популярном трикотажном костюме, стала Мария Шарапова, выбравшая для прогулок по горной местности ярко-оранжевый.

«Комплект во всех смыслах огненный. Подобранный цвет красиво оттенил внешность спортсменки и идеально подсветил ее улыбку» — экспертно заметила стилист.

А вот певица Нюша предпочла монотонным комплектам необычный принтованный костюм. Девушка является поклонницей стиля кэжуал, и ее часто можно заметить в одежде оверсайз.

«Брюки и худи немного разных по насыщенности оттенков, приятных глазу. Такой прием заставил сфокусировать взгляд и порассматривать образ детальнее, — отметила имиджмейкер. — В целом отличный наряд для прогулок, пикников в прохладу».

«На всех девушках замечено худи и это неудивительно, ведь комфортность капюшона трудно оспорить. Стоит заметить, что в подобных комплектах может оказаться и свитшот, который ничуть не прохладнее первого, но вот голову он вряд ли защитит. Выбор за каждым!» — резюмировала модный обзор Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.