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«Ну всех соблазнила! Горячо»: Нюша в алом купальнике похвасталась бесконечными ногами на шикарной яхте

Перед объективом фотокамеры певица предстала в белой сорочке, прикрыв изящную фигуру.

«Ну всех соблазнила! Горячо»: Нюша в алом купальнике похвасталась бесконечными ногами на шикарной яхте
Нюша (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

Нюша поделилась с подписчиками в Instagram понравившимися снимками из импровизированной фотосессии. Знаменитость провела уикенд на роскошной яхте, блеснув перед объективом фотокамеры изящной фигурой и бесконечными ногами в алом купальнике. Из одежды на поп-исполнительнице была еще белая сорочка, которой певица прикрыла соблазнительные изгибы звездного тела.

Поклонники Нюши не смогла найти изъяна в фигуре возлюбленной Игоря Сивова. Фанаты поп-дивы сошлись во мнении, что певица выглядит значительно моложе своих лет. Многие до сих пор не могут поверить, что у артистки есть полуторагодовалая дочка Симба. В одном из интервью певица призналась, что значительно прибавила в весе за время беременности. Однако молодой организм новоиспеченной мамочки с легкостью справился со всеми нагрузками. Девушка быстро пришла в форму, скинув лишний вес. Сейчас Нюша выглядит даже лучше, чем до родов. Певица может похвастаться стройной талией и красивой линией декольте.

«Ну всех соблазнила! Горячо», «Мать, что ты с нами делаешь?», «Сложно поверит, что у вас есть ребенок! Вы сама как девочка», «Любуюсь и восхищаюсь такой красотой», «С вас только эскизы рисовать!! Восхитительная нимфа», «Морская принцесса», «Ох, нет вам равных! Самая-самая», «Ножки просто бесконечные!! Какая вы тонюсенькая», «Милая девочка, такая еще юная! Очень нежная и чувственная», — такие комментарии появились под свежим снимком певицы.

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