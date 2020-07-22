«Грудь сейчас выпрыгнет»: Нюша в припыленно-розовом платье из шифона запечатлелась с мужем

Нюша в припылено-розовом платье в пол из шифона появилась на совместном снимке с мужем. В недавнем интервью для Алены Жигаловой певица рассказывала о семейной жизни с Игорем Сивовым, а также затронула тему своего концертного образа. До официального торжества певица нередко позволяла себе слишком откровенные наряды, запретить которые не мог даже Егор Крид. Стоило лишь артистке выйти замуж, как количество эротических образов резко сократилось, а сама Нюша стала более спокойной и размеренной.

Периодически артистка все же балует аудиторию фото и видео в боди или латексе. Во вторник Сивов поделился совместным кадром, на котором Нюша появилась в откровенном платье из шифона в пол. Верх наряда был настолько откровенен, что обнажал бюст исполнительницы практически наполовину. Сам Игорь, судя по всему, эффектному наряду был только рад, исходя из выражения лица.

Комментирующие же во мнении разошлись. Одни Нюшу осудили, напомнив ей, что она — мать. Другие же остались в полном восторге от сексапильности артистки. «Грудь сейчас выпрыгнет. Не стыдно?», «Сладкая парочка! Вы созданы друг для друга», «Сексуальна до невозможности», «Как с ней разговаривать, когда настолько откровенное декольте? В глаза смотреть невозможно! Еще и дочери какой пример подает», «Ню дает жару», — отметили они.