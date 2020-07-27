«Искусно подчеркнула загар»: Топурия сочетала бикини цвета кофе молоком с белоснежной рубахой оверсайз

33-летняя певица Кети Топурия в компании со своим возлюбленным Львом Деньговым отправилась на частном самолете к морю. Пара не стала оглашать место своей дислокации, однако обнародованные виды откровенно радуют глаз.

Звезда уже успела приобрести приятный бронзовый оттенок на своей коже, отдохнуть и похорошеть. Свой пляжный стиль она представила в личном блоге, впечатлив им профессионального имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

«Яркий маникюр, плетеная из соломки трендовая сумка, накинутая поверх купальника пляжная рубаха, акцентные солнцезащитные очки, — и пляжный образ в молодежном стиле готов! Усложнять подобные летние комплекты для отдыха действительно не стоит. Здесь главное правильно подобрать детали вроде очков, сумок и обуви.

И если мы посмотрим на шлепанцы Кети, то увидим на них камни, то есть легкий на первый взгляд образ на самом деле продуман до мелочей. Также звезда искусно подчеркнула свой шикарный загар белыми очками и рубахой», — рассказала Teleprogramma.pro эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.