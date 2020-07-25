«Сочная!»: Топурия в платье мини лимонного цвета и прозрачных босоножках показала длинные ноги

Многие знаменитости этим летом выбрали отдых на отечественных курортах, поскольку границы до сих пор остаются закрыты для перелетов. Но некоторые звезды стремятся во что бы то ни стало улететь за рубеж, поэтому нанимают частные джеты и благополучно преодолевают преграды. Так поступили, к примеру, Анна Седокова с бойфрендом, Филипп Киркоров с наследниками и Анастасия Решетова с сыном.

Не осталась в России и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия. Девушка отметилась в салоне приватного самолета, и поклонникам сразу стало понятно, что она улетает за пределы страны. Но куда именно – неизвестно. В своей публикации певица тоже не раскрыла все карты, а лишь запечатлелась на фоне местного пейзажа, судя по обстановке – европейского.

Для снимка Топурия облачилась с мини-платье ярко-лимонного цвета, а в руки взяла сумочку зеленую Hermes. Бесконечно длинные ноги подчеркнули прозрачные босоножки на шпильке. Впечатлившись, поклонники поспешили с комплиментами.

«Кэти какая ж вы классная, крутая», «Умопомрачительное платье! Идеально для Вас», «Красотка», «Красотка с бесконечно длинными и стройными ногами и платье огонь», «Сочная!» — написали фолловеры.

Кто-то из поклонников предположил, что Топурия находится в Крыму. Кстати, наследницы звезды, дочки Оливии, рядом с мамой замечено не было. Возможно, знаменитость отправилась отдохнуть вдвоем с возлюбленным.