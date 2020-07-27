Подруги во всем: Саша Савельева и Анастасия Гребенкина предстали на юбилее рыжего «Иванушки» в косухах

Рыжий «Иванушка» с шумом отпраздновал свое 50-летие в ресторане на Новой Риге, пригласив около 300 гостей. В числе звезд предстали Шура, действующие и прошлые солисты группы «Корни», диджей Смэш, Настасья Самбурская, музыканты «Дискотеки Аварии» и «Фабрики», Жанна Агузарова, Ольга Бузова, Ирина Хакамада, Андрей Макаревич, Андрей Малахов и многие другие.

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В честь праздника решила воссоединиться с любимой группой и Саша Савельева, которая появилась на торжестве в компании фигуристки Анастасии Гребенкиной. Девушки предстали на празднике, одевшись в одном стиле кажуал с рокерскими мотивами, примерив динамичные косухи. На спортсменке оказалась классическая куртка из черной кожи, а вот жена Кирилла Сафонова выбрала модель из денима.

Отметим, что для звезды наряды из джинсы – одни из самых любимых, даже на светских мероприятиях Александра не хочет расставаться со своим милым фэшн-пристрастием. Кстати, ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявлял, что деним этим летом на пике популярности.