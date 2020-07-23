Савельева по совету Лисовца сочетала белые джинсы с классической рубахой из денима, заправив ее внутрь

В этом сезоне акцент делается на простоту.

Саша Савельева блеснула стильным луком, который отвечал веяниям моды и советам фэшн-экспертов.

Звезда составила тотальный look из денима, сочетав белые джинсы с рубахой из классического синего денима с металлическими пуговицами. Заправив ее внутрь и украсив черным кожаным ремнем, звезда сделала эффектный акцент на талии. Подобные аутфиты Владислав Лисовец называл в числе главных трендов этого лета.

Денима, уверен эксперт моды, в одежде много быть не может. А если подобрать элементы гардероба одного оттенка, получатся привлекательные костюмы, которые не останутся незамеченными.

Отметим, что джинсовым нарядам Владислав также советовал подбирать очки-лисички с пластмассовой оправой. Однако Саша Савельева выбрала другой трендовый аксессуар — массивные серьги-кольца, которые вернись в моду из 90-х.