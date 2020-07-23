«Первый раз в леопарде»: Бородина появилась на дне рождения подруги в силуэтном платье с хищным принтом

Телеведущая снова отдыхает в Сочи, куда приехала специально, чтобы поздравить именинницу.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина этим летом уже отдохнула в Сочи. В начале июля инстадива вместе с семьей целую неделю наслаждалась гостеприимным южным курортом. И сейчас снова вернулась к Черному морю, но ненадолго и вдвоем с мужем, чтобы поздравить подругу с днем рождения.

Звезда ТНТ для праздничного вечера оделась по-особенному. К столу звезда вышла, облачившись в силуэтное платье миди с анималистичным принтом. Наряд Бородина показала в stories своего Instagram.

«Первый раз в леопарде», — прокомментировала Бородина свой аутфит.

Выбрав звериный принт, Бородина не прогадала. Ведь он не первый сезон остается популярным и присутствует в гардеробах многих звездных модниц.

«Яркие принты, и животный в том числе, не первый сезон популярны. До сих пор девушки продолжают носить «леопард», — заметила ранее имидж-стилист Лина Дембикова.

А вот Анна Седокова, выбрав total look леопардового окраса, допустила модный промах, и фэшн-критик объяснил, почему.