«Просто дурной вкус»: леопардовый total look Анны Седоковой не впечатлил имидж-стилиста

Экс-солистка группы «ВИА Гра» выбрала топ и юбку-миди из одного комплекта с анималистичным принтом. Стилист Лина Дембикова не нашла в этом аутфите ничего сексуального.

Певица Анна Седокова любит ярко и стильно выглядеть. Девушка регулярно эпатирует публику как чересчур вычурными, так и достаточно откровенными нарядами, за что всегда находится в центре внимания.

Накануне звезда поделилась снимком, на котором предстала в образе «хищницы». Девушка выбрала комплект, состоящий из топа и юбки миди, с трендовым анималистичным принтом.

«Самая красивая и романтичная», «Куколка шикарная красавица», «Тебе такой стиль очень идет, все гармонично», «Очень красиво» — поспешили заценить аутфит любимицы поклонники.

А вот у профессионала в мире моды Лины Дембиковой look Седоковой вызвал ряд вопросов. Стилист разобрала образ певицы и дала несколько рекомендаций, как улучшить ситуацию, чтобы не прослыть девушкой с дурным вкусом.

«Да, яркие принты, и животный в том числе, не первый сезон популярны. До сих пор девушки продолжают носить «леопард». Но look, который выбрала Анна, не выглядит гармоничным. С животным принтом есть одна важная особенность: его должно быть в меру, он никогда не должен быть чрезмерно активным, и его всегда нужно «успокаивать» каким-то другими деталями в гардеробе. Например, если бы это была только юбка, и комбинировалась бы она с какой-то белой объемной рубашкой, это было бы круто. Или этот топ из комплекта комбинировался с белыми брюками-клеш, это тоже было бы круто. Но в данном конкретном случае и топ, и юбка с активным леопардовым принтом выглядят чересчур и довольно пошло. К тому же, аксессуарная группа, которая дополняет этот образ – большие активные серьги, дорогие босоножки, — наоборот, только утрирует аутфит. Понятие «сексуальность» и «излишняя вычурность» нужно разводить. В данном случае мы говорим не про сексуальность, а, наверное, просто про дурной вкус» — экспертно подчеркнула Лина Дембикова.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности «имиджеолог». Также она основала школу имиджелогии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.