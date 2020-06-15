«Стильная»: 61-летняя Марина Юдашкина позировала в саду в широких джинсах и лоферах

Бизнеследи поделилась новыми снимками. Она похвасталась не только завтраком, но и новым образом.

Марина Юдашкина является поддержкой и опорой для своего мужа Валентина Юдашкина. Они вместе уже более 30 лет. Возлюбленная помогает модельеру развивать Дом моды, как и их дочка Галина. Последние два месяца супруги почти не покидали свой особняк. Сначала им скрашивали дни внуки Анатолий и Аркадий, но недавно Галина увезла сыновей в Гонконг. Теперь маэстро и его жена наслаждаются летом только вдвоем.

На днях Юдашкины вместе отметились на прогулке. Валентин оделся в одном стиле с супругой. Они были в укороченных брюках. А теперь жена модельера показала, как проходит ее обычный день. Она похвасталась завтраком в виде сырников с джемом. Потом Марина попозировала в саду в трендовых широких джинсах, полосатой рубашке свободного кроя и голубых лоферах. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Многие поклонники не устают поражаться тому, как жена Юдашкина выглядит в 61 год. Марина иногда занимается спортом с дочкой, но активный образ жизни также ей помогают вести маленькие внуки, за которыми обычно нужно приглядывать. «Стильная — 100%», «Как приятно смотреть на вас, все просто и со вкусом», «Вы эталон красоты и вкуса», «Какие красивенькие ирисы. А сырники? А сама Марина? Глаза разбегаются», — прокомментировали пост подписчики.