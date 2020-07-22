«Крутость этой девушки зашкаливает»: Водянова блеснула стройными бедрами без целлюлита

В одном из своих интервью 38-летняя Наталья Водянова призналась, что в юности, когда она только-только вышла замуж за своего теперь уже экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана, она не могла отказаться от дегустации различных деликатесов и десертов. Отправляясь с супругом в ресторан, модель обязательно доедала все до последней крошки, опустошая свою тарелку до чиста. Как говорит манекенщица, так сказывалось ее полуголодное детство. Такие привычки удивляли возлюбленного Натальи и он даже попытался тактично убедить жену, что она не обязана съедать все, что остается на столе, когда официант приносит заказанные ими блюда.
А после первой беременности манекенщица и вовсе прибавила в весе. Как говорит Наталья, она не ограничивала себя в еде, абсолютно не заботясь о фигуре. Водянова ела все то, что ей нравилось, стремительно прибавляя килограммы. Однако после родов ее молодой организм быстро восстановился. Жена Джастина Портмана сумела похудеть и вернуться на подиум. Никто из ее ближайшего окружения не мог и предположить, что будучи беременной, Наталья ела все, что ей хочется.
На рождении одного малыша Водянова не остановилась. Помимо 18-летнего сына Лукаса, у нее есть четырнадцатилетняя дочка Нева и двенадцатилетний Виктор. В отношениях с французским предпринимателем Антуаном Арно на свет появились младшие отпрыски: Максим, ему шесть лет и Роман, ему четыре годика.
В своем микроблоге Водянова поделилась летним снимком, представ перед объективом фотокамеры в эффектном купальнике. Лежа на песке возлюбленная Антуана Арно блеснула стройными бедрами без целлюлита, восхитив поклонников идеальной фигурой.
«Как можно сохранить такую фигуру, родив пятерых детей?!», «Крутость этой девушки зашкаливает», «Самая красивая и очаровательная», «Зависть!! Фигурка мечта», «Красавица, умница и просто добрейший человечек», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком модели.