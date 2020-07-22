«Крутость этой девушки зашкаливает»: Водянова блеснула стройными бедрами без целлюлита

Модель с русскими корнями утверждает, что никогда не стремилась к излишней худобе.

В одном из своих интервью 38-летняя Наталья Водянова призналась, что в юности, когда она только-только вышла замуж за своего теперь уже экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана, она не могла отказаться от дегустации различных деликатесов и десертов. Отправляясь с супругом в ресторан, модель обязательно доедала все до последней крошки, опустошая свою тарелку до чиста. Как говорит манекенщица, так сказывалось ее полуголодное детство. Такие привычки удивляли возлюбленного Натальи и он даже попытался тактично убедить жену, что она не обязана съедать все, что остается на столе, когда официант приносит заказанные ими блюда.

А после первой беременности манекенщица и вовсе прибавила в весе. Как говорит Наталья, она не ограничивала себя в еде, абсолютно не заботясь о фигуре. Водянова ела все то, что ей нравилось, стремительно прибавляя килограммы. Однако после родов ее молодой организм быстро восстановился. Жена Джастина Портмана сумела похудеть и вернуться на подиум. Никто из ее ближайшего окружения не мог и предположить, что будучи беременной, Наталья ела все, что ей хочется.

На рождении одного малыша Водянова не остановилась. Помимо 18-летнего сына Лукаса, у нее есть четырнадцатилетняя дочка Нева и двенадцатилетний Виктор. В отношениях с французским предпринимателем Антуаном Арно на свет появились младшие отпрыски: Максим, ему шесть лет и Роман, ему четыре годика.

В своем микроблоге Водянова поделилась летним снимком, представ перед объективом фотокамеры в эффектном купальнике. Лежа на песке возлюбленная Антуана Арно блеснула стройными бедрами без целлюлита, восхитив поклонников идеальной фигурой.