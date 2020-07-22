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«Инфантильный образ»: Бузова в костюме, состоящем из кроп-топа и мини-юбки, отправилась на съемки

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила, что количество ткани на Ольге Бузовой с каждым ее луком уменьшается.

«Инфантильный образ»: Бузова в костюме, состоящем из кроп-топа и мини-юбки, отправилась на съемки
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Телеведущая и певица Ольга Бузова любит мини и в последнее время все чаще выбирает короткие шорты, юбки и платья, чтобы подчеркнуть свои стройные ноги. Например, звезда то и дело позирует в шортах из денима с необработанным краем, чем приводит поклонников в восторг.

На этот раз девушка облачилась в летний костюм с цветочным принтом необычного цветового сочетания – черно-синего.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Комплект, состоящий из юбки и кроп-топа, а также образ певицы в целом, мы попросили прокомментировать имидж-стилиста Анастасию Пахолкову. «Количество ткани на Ольге Бузовой с каждым ее луком уменьшается» – отметила фэшн-эксперт.

«На этот раз телезвезда предстала в костюме, состоящем из кроп-топа и экстрамини-юбки. Легкий, инфантильный образ Ольга дополнила колье в виде массивной цепи, надев ее поверх излюбленного сета цепей с подвесками.

Комплект с принтом мильфлер весьма уместен в летний период. Его можно дополнить объемной удлиненной джинсовой курткой и кроссовками, что уже переведет его в разряд одежды для вечерних прогулок по город», – заключила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова.
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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