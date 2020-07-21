Смелый эксперимент: Ольга Бузова вслед за Наташей Королевой сделала челку-шторку без стрижки

Ольга Бузова в юности была длинноволосой блондинкой, но потом стала экспериментировать с имиджем. Первым экспериментом телеведущей было каре. Потом она перекрасилась в брюнетку и нарастила волосы. Находясь на самоизоляции, девушка поспорила и в итоге ей пришлось состричь локоны, сделав еще более короткую прическу. Телеведущая едва не расплакалась, когда решилась на этот шаг, но ее волосы быстро отрасли до прежней длинны.

Теперь Ольга пытается внедрить новый тренд. Она часто носит цветные парики. Девушка уже представала в разных образах от седовласой красотки, до жгучей брюнетки. Недавно телеведущая намекнула, что снова хочет перемен. Она даже задумалась над тем, чтобы снова стать блондинкой. Но в итоге Бузова придя на работу прибегла к менее радикальным экспериментам. Она предстала перед съемками с пучком на голове и длинной рваной челкой-шторкой.

Поклонники восхитились необычным образом. К слову, девушка не делала стрижку, а просто из своих локонов сделала челку. Недавно к такому-же приему прибегла Наташа Королева. Тогда некоторые фанаты поразились тому, как помолодела певица. Теперь и Ольга смогла сразить публику. Она также надела джинсовые шорты и белый топ-бра. Многие поклонники осыпали звезду комплиментами.