«Какая женственная!»: Муцениеце в струящемся платье макси блистала на светском рауте

Истосковавшись по мероприятиям и выходам в свет, бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, накануне вышла в свет. Девушка посетила вечеринку бренда Bvlgari. Для такого случая звезда выбрала струящееся платье в пол с блестящим оформлением и не осталась незамеченной в этот вечер.

Фанаты отметили, что девушка расцвела. Кто-то даже пошутил, что развод ей пошел на пользу, поскольку за последнее время она очень сильно похорошела.

«Какая же вы женственная», «Агата, как же ты похорошела», «Развелась и стала круто выглядеть», «Красотка», «Агата, Вы шикарны, восхищаюсь Вашей внутренней силой», — пишут в комментариях.

Пока Муцениеце принимает комплименты, ее бывший отбивается от хейтеров. В Instagram Прилучному прилетает за роман с Мирославой Карпович. И даже, казалось, совсем безобидный видеоролик вызвал у подписчиков негодование: они раскритиковали звезду «Мажора» за то, что тот поселил у себя в особняке «папину дочку».