«Влюбляет с первых секунд»: Муцениеце выгуляла ретробрюки из вельвета на экскурсии по Новгороду

Актриса вырвалась на несколько дней в Приволжье, чтобы забыть о грустных мыслях и работе.

31-летняя Агата Муцениеце выгуляла горчичные брюки из вельвета на экскурсии по Нижнему Новгороду. Воспитывающая двоих детей актриса на несколько дней вырвалась из Москвы, чтобы на время забыть о проблемах в семье и о работе. После возвращения Тимофея и Мии из Ялты у Агаты прибавилось забот. К тому же, Муцениеце готовится выпустить сразу несколько серий авторской программы «Честный развод».

Кадрами из поездки бывшая супруга Павла Прилучного поделилась на личной странице в Instagram. Помимо завораживающей картинки фолловеры обратили внимание и на наряд Муцениеце: для экскурсии Агата предпочла горчичные брюки из вельвета (были актуальны зимой 2020-го), кислотные кроссовки на объемной подошве и легкий плащ с витиеватым рисунком из отверстий на рукавах.

«Нижний Новгород влюбляет в себя с первых секунд… Неописуемой красоты храмы, Кремль, набережная!Спасибо, Вселенная!», — поделилась впечатлениями от поездки Агата.

Стоит подметить, что после расставания с Прилучным Муцениеце стала чаще выбираться из дома: ранее она некоторое время посещала санаторий и возобновила пробежки.