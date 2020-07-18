«Королевский образ»: Бузова блеснула бедрами в молочном платье-бюстье с прозрачной юбкой

Ольга Бузова уже почти год строит отношения с блогером Давой. Они казались идеальной парой: поддерживали друг друга, обменивались подарками, снимали романтические ролики. Поклонники отмечали, что артистка похорошела рядом с возлюбленным. Но недавно появились слухи, что они расстались. Поклонники обеспокоены тем, что девушка уже месяц не публикует совместных фото с избранником, а накануне она решила провести ночь в отеле.

Бузова пожаловалась на то, что плохо спит в последнее время. Как оказалось, у нее выдался выходной, который она посвятила себе. После завтрака телеведущая устроила дефиле на балконе своего номера. Сначала девушка облачилась в алое шифоновое платье в пол. Наряд она дополнила короной в тон. Ольга покрасовалась перед камерой в вечернем образе. Она грациозно двигалась в кадре, демонстрируя свой наряд.

А следующий образ Бузовой сразил поклонников. Она надела необычное платье-бюстье молочного цвета. Наряд с баской и прозрачной юбкой, украшенной перьями, позволил блеснуть загорелыми ногами. Туфли-лодочки в тон дополнили образ. Артистка изгибалась, хвастаясь изящными бедрами. Образ получился нежным и провокационным.

Пользователи Сети одарили Ольгу комплиментами. Многие отметили, что такой образ идет ей больше, чем алое платье. «Королева! Божественна», «Ты красотка, я в шоке, люблю тебя», «Молочное платье с корсетом отпадное», «Королевский образ! Эта невесомая юбка… волшебно», «Боже, как же ты прекрасна», «Это платье мечта. Немного шика в этот день», «Какие ножки, а бедра..», «Загорелая и красивая», «Ножки роскошные, платье шик», — стали писать пользователи Сети.