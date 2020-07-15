«Классика летнего жанра»: Навка в брюках палаццо и свободном топе позировала у бассейна

Имидж-стилист Анастасия Пахолкова предостерегла желающих повторить аутфит олимпийской чемпионки, потому что он не так прост, как кажется на первый взгляд.

Татьяна Навка с маленькой дочкой Надей активно путешествуют. Сначала мама с девочкой отправились в трип по старинным местам Ярославской и Вологодской областей, а теперь устремились к морю, в Сочи.

Олимпийская чемпионка не только принимает солнечные ванны и наслаждается морским отдыхом. Навка еще и выгуливает свои курортные наряды, которые уже успела продемонстрировать фолловерам в Instagram.

Один из образов — аутфит total look цвета слоновой кости: брюки палаццо и в тон им свободного кроя блуза с глубоким декольте. Навка позировала в этом наряде у бассейна. Мы попросили имидж-стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать модный выбор звезды.

«Легкая струящаяся ткань, свободный крой, светлые оттенки, глубокое декольте и безупречный загар — классика летнего жанра, — отметила модный эксперт. — Татьяна Навка продемонстрировала фолловерам очередной курортный образ. Незамысловатый комплект из блузы и брюк палаццо, напоминающий комбинезон, прост в исполнении и сложен в применении».

«Очевидно, Татьяну не смущает объем в области талии, спровоцированный драпировкой и подчеркнутый контрастным ремнем, но вот желающим повторить наряд фигуристки стоит быть осторожнее с подобными деталями образа», — подчеркнула стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.