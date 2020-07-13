«Нереально красивая»: 45-летняя Навка в купальнике-бюстье сверкнула «модельными» ножками

Татьяна Навка после карантина постепенно вернулась к привычной жизни. Переболев коронавирусом, фигуристка долго находилась дома с мужем Дмитрием Песковым. Но в июне она стала выходить в свет, а не так давно спортсменка отправилась в путешествие вместе с пятилетней дочкой Надеждой. Они покатались на теплоходе, побывали в Угличе и Карелии. Звезда была рада познакомить наследницу с русской культурой и показать ей красоты родной природы.

А 13 июля Навка добралась до Сочи, который стал, пожалуй, самым популярным курортом среди россиян этим летом. Недавно там отдохнули Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова, Эвелина Бледанс и Сергей Лазарев. В соцсети фигуристка опубликовала кадры, снятые в бассейне одного из фешенебельных отелей. Татьяна плавала в черном купальнике-бюстье, демонстрируя точеную фигуру и модельные ножки. В лучах заката она предстала с мокрыми волосами и массивной цепочкой на шее.

«Просто кадр», — написала звезда.

45-летняя спортсменка сразила поклонников своей фигурой и красотой. Еще недавно ее подозревали в беременности, но она развеяла все слухи пикантными снимками. «То ли Одетта, то ли Одиллия. Но точно самая желанная и красивая», «Просто прекрасная! Хорошего отдыха!», «Шикарный кадр и вы в нем», «Русалочка», «Нереально красивая», «Ножки роскошные», «Какие снимки, даже не догадаться, что это Сочи», «Вы похорошели», — прокомментировали пост подписчики. А вот дочку она не показала. Возможно, что Надя не стала купаться поздно вечером.