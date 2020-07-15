«Дико модно!»: Канделаки прислушалась к совету Хромченко и надела джинсовую юбку «правильно»

Если эту трендовую вещь носить неразумно, она может испортить фигуру.

«Это дико модно! Но они страшно полнят!» — сказала Эвелина Хромченко на одном из выпусков «Модного приговора» о джинсовых юбках, которые стали очень популярны в этом сезоне. Фэшн-эксперт заметила, что примерять эти актуальные вещи необходимо с умом.

Полным женщинам вообще лучше отказаться от светлого денима, который зрительно увеличивает фигуру. Кроме того, стилист заметила, что место замка с двумя вертикальными линиями очень привлекает внимание.

Возможно, Тина Канделаки прислушалась к этим словам ведущей модного шоу, а может быть сама обладает стилевым чутьем, но она решила скрыть проблемную зону юбки на животе с помощью длинного жакета. Деним же звезда выбрала смело светлый, ведь она прекрасно знает, что лишнего веса у нее точно нет.