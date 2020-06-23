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«Дико модно! Но страшно полнят!»: Хромченко научила правильно носить джинсовые юбки

Эксперт дала мастер-класс в эфире «Модного приговора».

«Дико модно! Но страшно полнят!»: Хромченко научила правильно носить джинсовые юбки
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На передаче «Модный приговор» (Первый канал) для главной героини шоу Марии стилисты проекта подобрали стильный комплект, состоящий из прямой джинсовой юбки, полосатого топа, светлых туфель и клетчатого жакета.

Увидев участницу шоу преображенной, Александр Васильев не удержался от комплимента.

«Безумно красиво!» — воскликнул он.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эвелина Хромченко поддержала коллегу, однако высказалась по поводу элемента комплекта из денима.

«Относительно джинсовых юбок хочу заметить. Это дико модно! Но они страшно полнят! Наша героиня — женщина стройная, и ей это не страшно. Но обладательницы пикантных животиков должны опасаться светлого денима, особенно воплощенного в юбке, поскольку он увеличивает фигуру именно в этой зоне.

Поэтому важно, чтобы две вертикальные линии хотя бы чуть-чуть прикрывали зону живота. Еще важный момент — вертикальный разрез на джинсовой юбке очень и очень привлекателен. Если у вас неидеальная часть ноги от колена и выше, будьте с ней осторожны», — предупредила ведущая.

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