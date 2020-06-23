«Дико модно! Но страшно полнят!»: Хромченко научила правильно носить джинсовые юбки

На передаче «Модный приговор» (Первый канал) для главной героини шоу Марии стилисты проекта подобрали стильный комплект, состоящий из прямой джинсовой юбки, полосатого топа, светлых туфель и клетчатого жакета.
Увидев участницу шоу преображенной, Александр Васильев не удержался от комплимента.
«Безумно красиво!» — воскликнул он.
Эвелина Хромченко поддержала коллегу, однако высказалась по поводу элемента комплекта из денима.
«Относительно джинсовых юбок хочу заметить. Это дико модно! Но они страшно полнят! Наша героиня — женщина стройная, и ей это не страшно. Но обладательницы пикантных животиков должны опасаться светлого денима, особенно воплощенного в юбке, поскольку он увеличивает фигуру именно в этой зоне.
Поэтому важно, чтобы две вертикальные линии хотя бы чуть-чуть прикрывали зону живота. Еще важный момент — вертикальный разрез на джинсовой юбке очень и очень привлекателен. Если у вас неидеальная часть ноги от колена и выше, будьте с ней осторожны», — предупредила ведущая.