Грамотный микс: Валерия в модной футболке с подплечниками и юбке-плиссе привела стилиста в восторг

После самоизоляции звезда тяготеет к романтичным нарядам, сочетающим женственность и драму, отметила имиджмейкер Анастасия Пахолкова.

Певица Валерия недавно произвела фурор в Сети, показав свой вечерний образ. 52-летняя звезда для выхода к публике выбрала платье-комбинацию черного цвета и трендовую обувь с квадратным носком. И не прогадала – образ вызвал шквал восторгов поклонников.

А накануне для выхода в свет возлюбленная продюсера Иосифа Пригожина предпочла черно-белую юбку-плиссе с кружевным подолом, верх для которой выбрала оригинальный – молодежную трендовую футболку с подплечниками. Чтобы увести look в деловой стиль, знаменитость прихватила блейзер в вертикальную полоску. Мы попросили имиджмейкера Анастасию Пахолкову прокомментировать наряд звезды.

Эксперт отметила, что после самоизоляции Валерия тяготеет к более романтичным аутфитам – если раньше это были спортивные и молодежные наряды, то сейчас звезда умело играет со стилями.

«Валерия предстала в трендовом образе, состоящем из сложных элементов. Тут и плиссе, и кружево, и объемные плечи, и цепи, и полоска на блейзере. Прошлась, так сказать, по тонкой линии перегруженности. Блейзер, находящийся в руке певицы, отлично справился бы с уравновешиванием пропорций, поскольку футболка такого фасона визуально увеличивает плечевой пояс, а юбка с белой контрастной вставкой сужает бедра, из-за чего верх фигуры выглядит массивным. Но учитывая идеальную фигуру Валерии, не требующую коррекции при помощи одежды, образ получился достаточно гармоничным. Он напоминает коктейль, в котором объединились романтика и драма, приправленные щепоткой спорта», — подметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.