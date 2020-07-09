«Не боится экспериментов»: Бузова в топе-бюстье и джинсах-трубах восхитила стилиста

Ведущая телепроекта «Дом-2», певица Ольга Бузова каждый день демонстрирует разные модные образы. Гардероб звезды пополняется трендовыми элементами, и возлюбленная Давида Манукяна регулярно выгуливает свои стильные аутфиты, вызывая восхищение поклонников.

На этот раз Бузова выбрала джинсы и топ. Девушка рассказала, что такое предпочтение навеяно испортившейся погодой.

«Мой любимый цвет black and white. Вот такой вот у меня образ. Я обожаю сочетание «джинсы и топ». Вы, наверное, заметили, что последние дни я на каблучках, в платьях. Я их тоже люблю. Но джинсы и топы – это любовь! Особенно когда фигура позволяет», — объяснила свой аутфит у себя в stories Бузова.

Мы попросили прокомментировать образ Ольги Бузовой имиджмейкера Анастасию Пахолкову. Эксперт отметила, что look телеведущей изобилует трендами.

«Привыкшая эпатировать публику Ольга Бузова на этот раз выбрала довольно сдержанный образ, облачившись в черное, но не упустила шанса похвастаться своим прессом, оголив живот.

Множество цепей, объемный укороченный жакет, джинсы-трубы в пол в тандеме с кроссовками и вишенка на торте — драматичный корсетный топ в стиле колор-блок. Казалось бы, все из разных опер, и мало кому вообще придет в голову все это надеть разом. Смело? Нетривиально? Абсолютно да. Для тех, кто не боится экспериментов!» — отметила Анастасия Пахолкова.