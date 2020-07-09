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Звездный гость

«Не боится экспериментов»: Бузова в топе-бюстье и джинсах-трубах восхитила стилиста

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова назвала образ поющей телеведущей нетривиальным.

«Не боится экспериментов»: Бузова в топе-бюстье и джинсах-трубах восхитила стилиста
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ведущая телепроекта «Дом-2», певица Ольга Бузова каждый день демонстрирует разные модные образы. Гардероб звезды пополняется трендовыми элементами, и возлюбленная Давида Манукяна регулярно выгуливает свои стильные аутфиты, вызывая восхищение поклонников.

На этот раз Бузова выбрала джинсы и топ. Девушка рассказала, что такое предпочтение навеяно испортившейся погодой.

«Мой любимый цвет black and white. Вот такой вот у меня образ. Я обожаю сочетание «джинсы и топ». Вы, наверное, заметили, что последние дни я на каблучках, в платьях. Я их тоже люблю. Но джинсы и топы – это любовь! Особенно когда фигура позволяет», — объяснила свой аутфит у себя в stories Бузова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Мы попросили прокомментировать образ Ольги Бузовой имиджмейкера Анастасию Пахолкову. Эксперт отметила, что look телеведущей изобилует трендами.

«Привыкшая эпатировать публику Ольга Бузова на этот раз выбрала довольно сдержанный образ, облачившись в черное, но не упустила шанса похвастаться своим прессом, оголив живот.

Множество цепей, объемный укороченный жакет, джинсы-трубы в пол в тандеме с кроссовками и вишенка на торте — драматичный корсетный топ в стиле колор-блок. Казалось бы, все из разных опер, и мало кому вообще придет в голову все это надеть разом. Смело? Нетривиально? Абсолютно да. Для тех, кто не боится экспериментов!» — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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