«Не нравится»: трендовый look Бузовой стилист назвал не подходящим для нее

Накануне поющая телеведущая Ольга Бузова отправилась на романтическое свидание к своему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну. Роман с ним у девушки длится почти год, и пара решила устроить романтический ужин.
«На свидание! Романтический вечер в честь нашего праздника. Как вам мой образ?» — спросила поклонников Бузова.
Многим аутфит звезды пришелся по душе. Более того, и Дава остался в восторге от образа любимой. «Такая шикарная! Такая хищница!», — не поскупился на комплименты бойфренд.
Мы попросили прокомментировать образ звезды, который Бузова предпочла для свидания, дизайнера одежды Сергея Никулина. Эксперт сразу заметил, что элементы, из которых Ольга собрала свой наряд, — это актуальнейшие веяния сезона. Это платье-халат длины миди с анималистичным принтом, широкий ремень с пряжкой и босоножки с трендовым квадратным носом и ассиметричным каблуком.
«Сейчас платье-халат — это базовый элемент гардероба, который должен быть у каждой девушки, как и плащ-тренч, белая футболка или рубашка.
«Животный» принт очень популярен сейчас в любом прочтении — леопард, зебра, ягуар. Но если смотреть на нашу героиню, то конкретно этот принт мне на ней не нравится. Вроде бы весь образ выстроен грамотно и гармонично: пояс с такой пряжкой стиля кантри а-ля Versace, босоножки Balenciaga — все топовые модные вещи присутствуют на Ольге, но в совокупности на ней не смотрятся. Хочется другого принта, и оттенка платья, а то, что мы видим на ней сейчас, — это не ее история», — заметил Никулин.
Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин — дизайнер одежды. Получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет дизайна костюма. Создает стильные образы и занимается подбором актуальных нарядов для своих клиентов.