«Не нравится»: трендовый look Бузовой стилист назвал не подходящим для нее

Несмотря на то что аутфит девушка собрала по всем правилам модных веяний, дизайнер одежды Сергей Никулин считает, что певице нужен другой принт.

Накануне поющая телеведущая Ольга Бузова отправилась на романтическое свидание к своему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну. Роман с ним у девушки длится почти год, и пара решила устроить романтический ужин.

«На свидание! Романтический вечер в честь нашего праздника. Как вам мой образ?» — спросила поклонников Бузова.

Многим аутфит звезды пришелся по душе. Более того, и Дава остался в восторге от образа любимой. «Такая шикарная! Такая хищница!», — не поскупился на комплименты бойфренд.

Мы попросили прокомментировать образ звезды, который Бузова предпочла для свидания, дизайнера одежды Сергея Никулина. Эксперт сразу заметил, что элементы, из которых Ольга собрала свой наряд, — это актуальнейшие веяния сезона. Это платье-халат длины миди с анималистичным принтом, широкий ремень с пряжкой и босоножки с трендовым квадратным носом и ассиметричным каблуком.

«Сейчас платье-халат — это базовый элемент гардероба, который должен быть у каждой девушки, как и плащ-тренч, белая футболка или рубашка.

«Животный» принт очень популярен сейчас в любом прочтении — леопард, зебра, ягуар. Но если смотреть на нашу героиню, то конкретно этот принт мне на ней не нравится. Вроде бы весь образ выстроен грамотно и гармонично: пояс с такой пряжкой стиля кантри а-ля Versace, босоножки Balenciaga — все топовые модные вещи присутствуют на Ольге, но в совокупности на ней не смотрятся. Хочется другого принта, и оттенка платья, а то, что мы видим на ней сейчас, — это не ее история», — заметил Никулин.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин — дизайнер одежды. Получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет дизайна костюма. Создает стильные образы и занимается подбором актуальных нарядов для своих клиентов.