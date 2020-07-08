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«Не отвести взгляд»: Лопырева засветила пышную грудь в платье-комбинации без бюстгальтера

В свои 36 лет модель выглядит сногсшибательно.

«Не отвести взгляд»: Лопырева засветила пышную грудь в платье-комбинации без бюстгальтера
Виктория Лопырева. Фото Global look press

Виктория Лопырева решила порадовать своих поклонников пикантными кадрами из номера отеля в Дубае, запечатлевшись в платье-комбинации, и «забыв» про белье. Именно здесь обосновалась модель со своим мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем еще до пандемии.

Сейчас звезда имеет возможность счастливо отдыхать на местных шикарных пляжах, примеряя разнообразные купальники — от мини-бикини до закрытых асимметричных. Один из таких трендовых пляжных костюмов она недавно демонстрировала в Сети, выбрав актуальный цвет цикламена.

На сей раз Виктория пошла дальше и обнародовала в личном блоге кадры в струящемся платье-комбинации, которое не скрывало одного любопытного момента — модель не стала утруждать себя примеркой бюстгальтера и надела свой блестящий наряд на голое тело.

Лопырева. Фото
Лопырева. Кадр из видео https://www.instagram.com/lopyrevavika/

«Не отвести взгляд», «Невероятная», «Огонь», «Какая красота!» — прокомментировали пост Лопыревой фолловеры.

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