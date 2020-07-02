Мамина модница: дочь Пугачевой выбрала стильный бомбер и джинсы с лампасами

Двойняшки Гарри и Лиза накануне устроили вместе с мамой и родными настоящий сюрприз для папы. Максим Галкин сообщил, что впервые за последние месяцы отлучился на три дня из дома по работе. Близкие заждались главу семьи и в ожидании обустроились в саду у костра с посиделками и шутками. Как это было, показала Алла Пугачева.

Для вечерних посиделок маленькая модница Лиза выбрала принтованный цветами бомбер и джинсы с лампасами. К слову, многие наряды дочери Пугачевой и Галкина содержат брюки с лампасами – поклонники часто видят девочку в таких вещах.

К слову, сама Примадонна для посиделок выбрала легкий наряд — белые брюки-дудочки и шифоновую блузку оверсайз актуальной длины до щиколотки.

А недавно Лиза устроила настоящий показ мод. Девочка по очереди надевала мамины наряды и выходила демонстрировать их на камеру, как настоящая модель на подиуме.