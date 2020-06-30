«Икона стиля»: Литвинова в total look болотного цвета и меховых туфлях восхитила стилиста

Имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что у кинодивы не бывает модных промахов.

53-летняя актриса, режиссер и писатель Рената Литвинова продолжает впечатлять своих поклонников, демонстрируя самые эффектные и необычные наряды и образы. В период самоизоляции звезде несколько раз удалось удивить подписчиков в Instagram — дива сначала поразила своим необычным нарядом, а позже предстала без макияжа, на удивление фанатам.

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На этот раз актриса продемонстрировала стильный аутфит со съемочной площадки — платье миди болотного цвета, декорированное длинной шифоновой вставкой, и меховыми лодочками в тон наряду. Звезда развела руками портьеры такого же, как и ее образ, цвета, и подписала снимок:

«Никогда не прячься» — посоветовала Литвинова.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они поспешили одарить любимицу комплиментами.

«Какие красивые туфли», «Восхитительна», «Туфли-бомба», «Очень красивый болотный look», «Туфли — атас!», «Очень стильно», — написали некоторые.

Солидарна с мнением многих фанатов и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Стилист отметила, что Литвинова — настоящий эталон красоты.

«Рената Литвинова — современная икона стиля. У нее не бывает промахов, бывают определенные задумки. Это фото явно 2018 года, судя по стилю и модным трендам того периода: туфли из меха и одежда, состоящая как бы из двух разных историй», — экспертно отметила Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».