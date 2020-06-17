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Летняя и легкая: Литвинова поделилась своим способом приготовления окрошки

Актрису поклонники буквально уговорили обнародовать рецепт.

Летняя и легкая: Литвинова поделилась своим способом приготовления окрошки
Рената Литвинова. Фото Global look press.

Рената Литвинова однажды обмолвилась, что сама готовит окрошку по фирменному рецепту, не добавляя в нее мяса и колбасы. Летний суп получается легким и отлично подходит для жарких будней.

В итоге личный блог звезды заполнился просьбами наконец-то обнародовать способ приготовления этого блюда. Рената откликнулась на комментарии своих фолловеров и раскрыла секрет своей окрошки.

Ингредиенты на окрошку. Фото
Ингредиенты на окрошку. Фото Global look press

Итак, актриса берет натуральный несладкий квас, добавляет в него горчицу и тертый хрен. Нарезает зеленый лук, редиску, укроп, несколько огурцов. Отваривает и остужает картофелину, куриные яйца, рубит их. Ингредиенты отправляет в квас, заправляет простоквашей вместо сметаны.

Ранее своим фирменным рецептом поделилась Юлия Высоцкая, жена Андрея Кончаловского научила своих поклонников готовить воздушный пирог на основе меренги. Десерт получается очень нежным и красивым.

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