Летняя и легкая: Литвинова поделилась своим способом приготовления окрошки

Рената Литвинова однажды обмолвилась, что сама готовит окрошку по фирменному рецепту, не добавляя в нее мяса и колбасы. Летний суп получается легким и отлично подходит для жарких будней.

В итоге личный блог звезды заполнился просьбами наконец-то обнародовать способ приготовления этого блюда. Рената откликнулась на комментарии своих фолловеров и раскрыла секрет своей окрошки.

Итак, актриса берет натуральный несладкий квас, добавляет в него горчицу и тертый хрен. Нарезает зеленый лук, редиску, укроп, несколько огурцов. Отваривает и остужает картофелину, куриные яйца, рубит их. Ингредиенты отправляет в квас, заправляет простоквашей вместо сметаны.

Ранее своим фирменным рецептом поделилась Юлия Высоцкая, жена Андрея Кончаловского научила своих поклонников готовить воздушный пирог на основе меренги. Десерт получается очень нежным и красивым.