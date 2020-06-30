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Татьяна Брухунова по совету Эвелины Хромченко поддержала тренд на гороховый принт

Одежда в горох второй сезон не теряет актуальности.

Татьяна Брухунова по совету Эвелины Хромченко поддержала тренд на гороховый принт
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Многие звездные модницы в этом сезоне отметились в одном из актуальнейших принтов в одежде – горох.

Анна Нетребко, Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Пелагея, Стеша Маликова уже были замечены в трендовых нарядах. Ранее Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» назвала гороховый принт очень женственным и вошедшим в моду не на один сезон. Более того, его уже можно считать базовым, уверена эксперт.

Последовала модным тенденциям и молодая супруга Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова в качестве аутфита для выхода на работу выбрала костюм, состоящий из жакета и юбки миди с актуальным гороховым принтом.

«Костюмчик бомба», «Какая красивая Татьяна. Наряд безумно крут», «Очень стильная!», «Удачный лук», «Прекрасный образ», «Классный костюм, вам очень идет», «Таня, вы как-то помолодели за время карантина», — поспешили заметить подписчики.

В качестве аксессуаров Брухунова предпочла традиционные для своего стиля солнечные очки и сумку Furla. Обувь девушка выбрала на плоском ходу – это балетки Chanel.

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