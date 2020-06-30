«Танюша! Ножки просто бесконечные»: Навка в цветочном купальнике поразила изумительной фигурой

45-летняя Татьяна Навка может похвастаться не только своими спортивными достижениями — фигуристка в паре с Романом Костомаровым завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2006 в Турине, но и изумительной фигурой. Спортсменка не перестает радовать верных почитателей пляжными фотографиями.

Так, на одной из фан-страничек фигуристки появились ее архивные летние снимки, которые сама Татьяна уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала в цветочном купальнике, дополнив образ солнезащитными очками и шляпкой. На лазурном берегу Навка предстала босиком, сделав акцент на роскошных ножках и точеной талии.

Поклонники фигуристки не могут поверить, что у Татьяны есть уже взрослая двадцатилетняя дочь Саша Жулина. Фанаты олимпийской чемпионки сошлись во мнении, что бывшая партнерша Романа Костомарова выглядит ровесницей своей старшей наследницы.

Уже не первый год Татьяна Навка практикует йогу. Благодаря занятиям спорта, упражнениям на гибкость и растяжке фигуристке удалось посадить на шпагат и свою маму — Раису. Даже на «карантинных» каникулах экс-супруга Александра Жулина не пропускала ежедневных тренировок, уделяя особое внимание разминке и гимнастике.