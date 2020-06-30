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«Танюша! Ножки просто бесконечные»: Навка в цветочном купальнике поразила изумительной фигурой

Поклонники пришли в восторг, увидев олимпийскую фигуристку на пляже.

«Танюша! Ножки просто бесконечные»: Навка в цветочном купальнике поразила изумительной фигурой
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Татьяна Навка может похвастаться не только своими спортивными достижениями — фигуристка в паре с Романом Костомаровым завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2006 в Турине, но и изумительной фигурой. Спортсменка не перестает радовать верных почитателей пляжными фотографиями.

Так, на одной из фан-страничек фигуристки появились ее архивные летние снимки, которые сама Татьяна уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала в цветочном купальнике, дополнив образ солнезащитными очками и шляпкой. На лазурном берегу Навка предстала босиком, сделав акцент на роскошных ножках и точеной талии.

Поклонники фигуристки не могут поверить, что у Татьяны есть уже взрослая двадцатилетняя дочь Саша Жулина. Фанаты олимпийской чемпионки сошлись во мнении, что бывшая партнерша Романа Костомарова выглядит ровесницей своей старшей наследницы.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка на отдыхе подчеркнула изящную фигуру цветочным купальником (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

Уже не первый год Татьяна Навка практикует йогу. Благодаря занятиям спорта, упражнениям на гибкость и растяжке фигуристке удалось посадить на шпагат и свою маму — Раису. Даже на «карантинных» каникулах экс-супруга Александра Жулина не пропускала ежедневных тренировок, уделяя особое внимание разминке и гимнастике.

Фигуристка Татьяна Навка
Фигуристка позировала на лазурном берегу (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

«Красивая осанка, приятно взглянуть!», «Леди на миллион! Шикарная», «Как белый лебедь!», «Танюша! Ножки просто бесконечные», «Само совершенство: и фигурка, и душка! Красавица», «Статная, стройная с великолепными данными!! О чем еще можно мечтать», «Замечательно выглядите! Так держать», — отметили поклонники фигуристки.

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