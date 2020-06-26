Леди в белом: 45-летняя Навка подчеркнула фигуру кружевной юбкой и топом на тесемках 

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, именитая фигуристка воспитывает двоих детей. У олимпийской чемпионки в танцах на льду есть старшая — 20-летняя дочь Саша Жулина от первого брака, и младшая — пятилетняя Надя Пескова. Спортсменка не скрывает, что гордится своими наследницами. Дочка Татьяны Навки от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова учит три иностранных языка: китайский, французский и английский. В беседе с поклонниками фигуристка призналась, что сейчас очень жалеет о том, что в юности она не изучала языки. По словам Татьяны, в те времена у ее родителей не было таких возможностей.

На одной из фан-страничек олимпийской чемпионки появилось ее летнее архивное фото, которое сама спортсменка ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Татьяна предстала без обуви, босой. Знаменитость отдала предпочтение монохромному стилю total white look.

В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева говорила о том, что белой оттенок окажется на пике моды этой весной и летом. Навка не только подчеркнула свой бронзовый загар, но и сделала акцент на длине ног. Так, фигуристка примерила кружевную мини-юбку по фигуре и топ на тесемках с контрастными черными пуговицами и тканевым поясом. Образ спортсменки дополнили серьги-подвески и браслеты.