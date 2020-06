«Приятно посмотреть»: Климова визуально удлинила ноги кроссовками на высокой подошве от Gucci

42-летняя Екатерина Климова в детском костюме свободного кроя пришла на процедуры в салон красоты. Многодетная актриса на регулярной основе получает комплименты от аудитории, коллег и друзей своей внешности – многие подмечают, что миниатюрная и хрупкая Катя подобна хрустальной вазе. Трудно представить, что у этой женщины может быть четверо детей.

Несмотря на высокую загруженность, сменяющие друг друга съемки и детей Климова умудряется находить время для себя – актриса посещает косметологов, активно занимается спортом, но признает – ей все же немного повезло с генетикой. «Важно в принципе не распускаться и не обещать себе: «С понедельника начну следить за фигурой, а пока съем тарелку оливье», — приводят ее слова журналисты.

В понедельник, 29 июня, артистка выкроила время, чтобы заглянуть в косметологический салон на процедуры. В заведение Климова пришла без макияжа на лице и в светлом костюме свободного кроя с надписью Just do it yourself. Подобный формат летней одежды подойдет далеко не каждой девушке – на более крепких дамах он будет смотреться менее естественно.

«С понедельника начинаем новую жизнь», — написала Климова.

Позже выяснилось, что аутфит Екатерина приобрела в детском отделе, а солнечные кроссовки у нее от Gucci. «Ааа, какой же классный костюм! Тоже хочу такой», «На вас приятно посмотреть! Совсем девочка», «Костюм крут», «Хороша и снаружи, и внутри», «Какая вы красотка! Настоящая, искренняя, светлая! Восхищаюсь», — высказали свое восхищение девушки в комментариях.