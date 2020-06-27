«Прекрасная семья»: Климова в платье миди запечатлелась на даче со всеми четырьмя детьми

В настоящее время актриса Екатерина Климова со всеми своими четырьмя детьми от трех мужей проживает в подмосковном особняке. Там звездная мама затеяла ремонт. Помочь ей вызвались Наташа Барбье и специалисты по преображению пространства программы «На дачу!» Первого канала. Все дружное большое семейство участвовало в работе – сыновья Матвей и Корней помогали оборудовать террасу, а девочки Лиза и Белла готовили вкусный лимонад из садовых ягод.

В результате получилось уютное пространство открытой террасы с видом на прекрасный сад, в котором звезда выращивает огурцы, помидоры, перцы, зелень, картофель.

На обновленной площадке актриса вместе со всеми детьми и мамой сделала памятное фото. Для съемки Климова выбрала эффектное платье в пол в нюдовых тонах, а 4-летнюю Беллу нарядила в голубенький наряд с милыми рюшами.

«Какие красивые», «Прекрасная семья», «Красавица мама и умнички дети», «Такие замечательные, смотрю на вас — глаз радуется», «Смотрела передачу. Счастья вашей семье и уюта на новой террасе», «Белле не понравилась терраса? Грустненький зайчик», — подметили в комментариях поклонники.

Климова поблагодарила съемочную группу Первого канала за такой замечательный подарок. А в stories показала еще несколько фотографий на радость фанатам, в которых предстала во всей красе и показала малышку Беллу.