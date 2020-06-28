Итальянские каникулы: Эмма Малинина в модных мини-шортах позировала на веранде кафе

58-летняя Эмма Малинина не скрывает: многое в взаимоотношениях пары зависит именно от женщины. Так, избранница музыканта уточнила, что она никогда не будет донимать мужа расспросами, если он итак находится в взвинченном состоянии. Супруга Александра Николаевича понимает, что как и любая другая творческая личность ее вторая половинка нуждается в тишине и покое, возможности побыть наедине со своими мыслями. В такие минуты Малинин предоставлен самому себе. А его супруга делает все для того, чтобы окружающие не беспокоили его по мелочам. Также Эмма заверила, что они с мужем до сих пор, как молодожены устраивают друг для друга романтические путешествия и даже ходят на свидания.

Так, вместе с возлюбленным Эмма Малинина провела уикенд в Италии, устроив себе мини-каникулы. Кроме того, супруги успели наведаться в Австрию и Германию. На личной страничке в Instagram возлюбленная певца поделилась отчетным снимком, позировав на веранде местного кафе. Избранница народного артиста России не стала скрывать, что они полюбовались пейзажем и открывающимися перед ними видами — бухтой с яхтами. Кроме того, супругам повезло и с погодой. Было очень тепло и солнечно. На прогулку Эмма отправилась в трендовых мини-шортах, поддержав моду на деним.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с нашим корреспондентом говорила о том, что представительницам прекрасного пола стоит обратить внимание на такой предмет гардероба как шорты. Уточнив, что на пике моды окажутся как тканевые мини-шортики с высокой посадкой, к примеру, из льна, так и джинсовые шорты.