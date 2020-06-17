«До сих пор устраиваем медовые месяцы»: Малинина напомнила, что замужем уже 30 лет

Супруга народного артиста России не скрывает, что нашла в своей второй половинке все те качества, которыми, по ее мнению, должен обладать мужчина.

В одном из интервью Эмма Малинина заверила, что в их с Александром семье дети появились только спустя двенадцать лет после свадьбы. И связано это было с решением певца. Он хотел больше времени проводить со своей возлюбленной, попутешествовать, увидеть мир и, конечно же, поставить на ноги старших отпрысков. На этот момент у артиста подрастал сын Никита от бывшей избранницы Инны Курочкиной. Кроме того, музыкант усыновил пасынка Антона. По словам Эммы, к ее наследнику муж всегда относился как к собственному ребенку.

Стать матерью во второй раз супруга певца решилась только после того, как сам Александр попросил ее подарить ему долгожданную дочку. Супруги не могли поверить, что вместо одного ребенка у них будет двойня. Как говорит избранница Александра Николаевича, Антон сразу стал проявлять заботу о маленьком Фроле, а Никита — стал опекать Устинью. И это сохраняется и по сей день!

Ко всему прочему, в одной из своих звездных колонок Эмма Малинина уточнила, что живет под одной крышей с мужем уже тридцать лет. И за это время они все также продолжают радовать друг друга незначительными сюрпризами, романтическими путешествиями и даже свиданиями. Так, словно они только-только познакомились. Все это, как считает избранница певца, помогает им с Александром поддерживать нужную ноту в их отношениях.

«До сих пор устраиваем медовые месяцы», — приводит letidor.ru слова Эммы Малининой.

Знаменитость считает, что если в паре произошел какой-то разлад, то виноваты в этом, скорее всего, оба. Супруга певца не сомневается, что над отношениями нужно работать, иногда соглашаясь на компромисс.